Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 11:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Omicron varyantı Balkanlar'da yayılmaya devam ediyor
[Temsili fotoğraf: Getty Images]
Koronavirüsün Omicron varyantı Balkan ülkelerinde yayılmaya devam ediyor.
Bölgede Hırvatistan ve Slovenya'nın ardından Karadağ’da da ilk kez COVID-19 Omicron varyantı vakaları tespit edildi.
Karadağ Sağlık Bakanlığı, söz konusu varyanta 5 kişide rastlandığını açıkladı.
Balkanlar’da Omicron varyantının görüldüğü 2'nci ülke olan Slovenya'da varyantın 51 kişide daha görüldüğü bildirildi.
Omicron varyantı, Balkanlar'da ilk olarak Hırvatistan'da tespit edilmişti.
Etiketler: Balkanlar Koronavirüs Omicron
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