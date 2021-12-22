Bölgede Hırvatistan ve Slovenya'nın ardından Karadağ’da da ilk kez COVID-19 Omicron varyantı vakaları tespit edildi.

Karadağ Sağlık Bakanlığı, söz konusu varyanta 5 kişide rastlandığını açıkladı.

Balkanlar’da Omicron varyantının görüldüğü 2'nci ülke olan Slovenya'da varyantın 51 kişide daha görüldüğü bildirildi.

Omicron varyantı, Balkanlar'da ilk olarak Hırvatistan'da tespit edilmişti.