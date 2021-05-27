Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 09:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu temin edip satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, 7 adrese yaptıkları eş zamanlı baskında 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerinde 4,68 gram metamfetamin, 7,13 gram eroin, 86,98 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Sıradaki Haber
Kara yollarında durum: Yol çalışmaları devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz