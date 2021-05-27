Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-FSM Köprüsü kesimlerindeki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şeritlerde daraltmaya gidiliyor.

Boyalıca-İznik yolunun 7-24. kilometreleri yapım çalışmaları sebebiyle iki yönlü trafiğe kapatılırken, ulaşım İznik-Gemlik yolundan sağlanıyor.

Çeşme-İzmir Otoyolu'nun İzmir istikametinde (Güzelbahçe ve Marina arası) aydınlatma lambaları bakım çalışması dolayısıyla sol şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım sağ ve orta şeritten sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerindeki heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gaziantep-Kilis yolunun 8-12. kilometrelerindeki (Kalyoncu Üniversitesi mevkisi) köprülü kavşak çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Tosya-Osmancık yolunun 43-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 97-104. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Çayeli-Arhavi yolunun 30. kilometresindeki Kıyıcık Tüneli'nde elektronik ve kamera sistemlerinin bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım 08.00-17.00 saatlerinde tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 3-5 ve 14-16. kilometrelerindeki tünel çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Antalya-Altınyaka-Kumluca yolunun 68-69. kilometrelerindeki heyelan ve çökmeler nedeniyle ulaşım tek şeritten devam ediyor.