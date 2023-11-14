Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde, tabanca, ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ile uyuşturucu madde ticareti kapsamında elde edildiği değerlendirilen 5 bin 985 lira ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.