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Güncel
AA 14.11.2023 14:18

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde, tabanca, ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ile uyuşturucu madde ticareti kapsamında elde edildiği değerlendirilen 5 bin 985 lira ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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