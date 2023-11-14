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Güncel
AA 14.11.2023 14:22

Eskişehir'de pikabın iş makinesine çarptığı kazada aynı aileden iki kişi hayatını kaybetti

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kontrolden çıkan pikabın park halindeki iş makinesine çarpması sonucu baba kız hayatını kaybetti, sürücünün eşi ve diğer kızı ise yaralandı.

Eskişehir'de pikabın iş makinesine çarptığı kazada aynı aileden iki kişi hayatını kaybetti

Eskişehir-Mihalıççık kara yolunda seyreden Mustafa Y. (40) idaresindeki pikap, Karageyikli Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halinde bulunan ekskavatöre çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede sürücü Mustafa Y. ve kızı Nisa Y.'in (8) hayatını kaybettiğini belirledi.

Eşi Firdevs Y. (49) ve diğer kızı Sena Y. (8) ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Baba ve kızının cenazeleri olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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