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Güncel
AA 14.11.2023 13:07

İstanbul'da "16. Giresun Günleri" düzenlenecek

Giresun Federasyonu tarafından, "16. Giresun Günleri" 7-10 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

İstanbul'da "16. Giresun Günleri" düzenlenecek
[Fotograf: AA]

Federasyon Başkanı Muhterem Memiş, bir restorasyonda düzenlediği basın toplantısında, bu yıl etkinliğin Atatürk Havalimanı'nda organize edileceğini söyledi.

Temayı halk oyunları olarak seçtiklerini belirten Memiş, şunları kaydetti:

"Kemençe, Giresun karşılaması, horonu bunları tanıtmak istemiştik fakat yine de hala tanıtmak gibi bir niyetimiz var. Umarım Filistin'de bir ateşkes olur, bir anlaşma sağlanır, o zaman bunları yapacağız. Fakat bunların yapımı konusunda şu anda net kararımız yok. Nedeni de şu, bir tarafta insanlar ölürken bizim burada eğlence düzenlememiz çok da hoş bir şey değil."

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