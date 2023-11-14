İstanbul'da "16. Giresun Günleri" düzenlenecek

Federasyon Başkanı Muhterem Memiş, bir restorasyonda düzenlediği basın toplantısında, bu yıl etkinliğin Atatürk Havalimanı'nda organize edileceğini söyledi.

Temayı halk oyunları olarak seçtiklerini belirten Memiş, şunları kaydetti:

"Kemençe, Giresun karşılaması, horonu bunları tanıtmak istemiştik fakat yine de hala tanıtmak gibi bir niyetimiz var. Umarım Filistin'de bir ateşkes olur, bir anlaşma sağlanır, o zaman bunları yapacağız. Fakat bunların yapımı konusunda şu anda net kararımız yok. Nedeni de şu, bir tarafta insanlar ölürken bizim burada eğlence düzenlememiz çok da hoş bir şey değil."