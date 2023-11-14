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Güncel
AA 14.11.2023 11:16

Kars'ta "100. Yılda Kurtuluş Destanı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Kars'ta, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla üniversite öğrencilerinin hazırladığı "100. Yılda Kurtuluş Destanı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Kars'ta "100. Yılda Kurtuluş Destanı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı öğrencileri tarafından hazırlanan "100. Yılda Kurtuluş Destanı" adlı tiyatro oyunu, Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluştu.

Oyunda öğrenciler, Cumhuriyet'in kuruluşu ve kuruluşundan sonra elde edilen zaferi sahneledi.

KAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Yunus Emre Gümüş, AA muhabirine, sahne sanatları bölümünün sahne uygulaması dersi kapsamında Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırladıkları projeyi seyirciye sunduklarını söyledi.

Güzel bir oyunu seyirciyle buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Gümüş, şunları kaydetti:

"Geçen yıldan beri bu oyunu çalışmaya başladık, öğrencilerin yoğun emekleri sayesinde hocalarımızın da katkısıyla Cumhuriyet'imizin 100. yılına güzel bir armağan olsun istedik. Bölüm hocaları ve öğrencilerin ortak kararları sonucunda ortaya çıktı, bu oyunun her aşamasında öğrencilerimiz sahne aldı, emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Öğretim görevlisi Gülşah Kocabıyık da Cumhuriyet'in 100. yılında güzel bir etkinlik yapmak istediklerini ifade ederek, "Öğrenci ve öğretmenlerle ortak bir çalışma yaptık, ses ve diksiyon dersi alan arkadaşlarla birlikte oyunculuk, ses, vurgu, tonlama anlamında çeşitli çalışmalar yaptık. Güzel sonuçları hep birlikte karşılamış oluruz." dedi.

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