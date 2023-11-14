Kadınların ürettiği ürünler, satış merkeziyle ekonomik gelire dönüşüyor

Erdemli'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla özellikle kadınlar için bir birinden farklı kurslar açılıyor. Açılan kurslarda 180 usta öğretici tarafından hediyelik eşyadan hazır giyime kadar eğitimler veriliyor. Son bir yılda 59 bin kursiyerin yararlandığı merkez sayesinde kadınların ürettiği ürünlerde açılan satış ofisi ile gelire dönüşüyor. Elde edilen gelirle kadınlar hem üretimine devam ediyor hem de aile bütçelerine önemli bir katkı sağlıyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı satış merkezinin açılışını yaptıklarını belirten Erdemli Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük,`İlçemizde 2023 yılında 320 kurs açıldı. Bu kurslardan yaklaşık 59 bin vatandaşımız yararlandı. 180 usta öğreticimiz mevcut. Halk eğitim merkezimizdeki kursiyerlerimizin, usta öğreticilerimizin ürettikleri ürünleri vatandaşlara ulaştırmak için ana cadde üzerinde açtığımız satış merkezinde emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Daha çok vatandaşlarımıza ulaşmak istiyoruz. Halk eğitim merkezleri biliyorsunuz hem eğitim hem üretim, aslında burada hedeflediğimiz amaçta kursiyerlerimizin, usta öğreticilerimizin ürettikleri ürünlerin satışını yaparak ekonomik bir katkı sağlamak. Yani ailelerin evine para girmesi onlara katkı sağlaması, en azından ürettikleri ürünü yerine koymaları açısından güzel bir uygulama olacağını düşünüyoruz` dedi.

Usta öğreticilerden Surhan Mavi de `Buradaki ürünler hocalarımızın tarafından öğrencilerle birlikte yapılıyor. Bu ürünler satılarak aile ekonomisine katkı da sağlanacak. O açıdan tüm vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz `diye konuştu.

Bir çok alanda kurslar açıldığına dikkat çeken Usta öğretici Fikriye Kılıç ise `Bu kurslarımızda üretilen ürünlerle şu an burada satış alanı oluşturuluyor. Buradaki ürünlerimiz ahşap boyamadan, geri dönüşüm ürünleri, mefruşattan, bebek yüz boyamadan giydirilmesine, Türk Bayrağından Atatürk köşesine kadar her türlü ürünlerin üretilip sergilendiği ve satışa sunulduğu bir merkez olarak oluşturuldu. Burada üretilen ürünler bizim kurslarımıza devam eden öğrencilerimizin yapmış olduğu ürünler, çalışmalar olduğu için bunlar satıldığında onlarında bütçesine katkı sağlayacaktır` şeklinde konuştu.