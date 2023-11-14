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Güncel
İHA 14.11.2023 10:47

Zonguldak'ta öldürülen şahsın cesedinin yanmış halde bulunması ile ilgili 3 kişi tutuklandı

Zonguldak'ta Afgan şahsın cesedinin yanmış halde bulunması ile ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta öldürülen şahsın cesedinin yanmış halde bulunması ile ilgili 3 kişi tutuklandı

50 yaşındaki Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani’nin ölümü ile ilgili gözaltına alınarak sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden ocak sahibi olduğu ileri sürülen Enver G. (33), Hakan K. (45) ile Ahmet A. (51) suçlamaları reddetti. 3 şüpheli `nitelikli kasten öldürme` suçundan tutuklanarak, Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Diğer şüpheliler S.K. (27), E.D. (21) ve A.Ç. (45) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 50 yaşındaki Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin yanmış haldeki cesedi 10 Kasım günü Rat Mahallesi Kırat mevkisindeki ormanlık alanda bulunmuştu.

Bir görgü tanığının Nourtani'nin daha önce kaçak olarak işletilen bir maden ocağında fenalaştığını öne sürmesi üzerine jandarma ekipleri kaçak ocağın sahibi ve çalışanlarının ifadelerine başvurmuştu.

Nourtani'nin kaçak ocakta çalışırken fenalaşarak bilincini kaybettiği, ancak hastaneye götürülmediği iddiaları üzerine aralarında ocak sahibinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bir akaryakıt istasyonundan yakıt alınıp Nourtani'nin cesedinin yakılarak yok edilmek istendiği iddiaları üzerine ocak sahipleri olduğu iddia edilen H.K., E.G. ile diğer 4 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmişti.

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