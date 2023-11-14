Diyarbakır'da silah ve uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kocaköy'de bir eve operasyon düzenledi.

Ev ve ambar olarak kullanılan müştemilatta buğday yığınlarının içerisine gizlenmiş biri ruhsatsız 2 uzun namlulu silah, buna ait 6 şarjör, tabanca, tabancaya ait 2 şarjör, farklı çaplarda 260 fişek ve 1 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Y.G, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.