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Güncel
İHA 14.11.2023 11:24

Tilkiler, Gümüşhane'nin yeni spor kompleksini keşfediyor

Gümüşhane’de yapımı tamamlanan fakat henüz resmi açılışı yapılmayan Karşıyaka Spor Kompleksinin dün geceki misafiri bir çift tilki oldu. Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde tilkilerin neşeli oyunlar oynayıp kum havuzunda keyif yaptığı anlar görüntülendi.

Tilkiler, Gümüşhane'nin yeni spor kompleksini keşfediyor

Belediye Başkanlığı tarafından Karşıyaka Mahallesinde Harşit Çayının kenarında yapılan ve içerisinde yürüyüş parkuru, bisiklet yolu, spor ve dinlenme alanları, çevre düzenlemeleri, kaykay Pisti ve sosyal alanların bulunduğu Karşıyaka Spor Kompleksi sürpriz konuklara ev sahipliği yaptı.

Yakınında apartmanlar, öğrenci yurtları, yüzme havuzu bulunan parkta dün gece kaydedilen görüntülere hızlı adımlarla parka giriş yapan iki tilkinin parkı gezmeleri, oyunlar oynamaları saniye saniye kaydedildi.

Gece saatlerinde parkta rahatça dolaşan tilkiler, oyun alanlarında vakit geçirip kum havuzunda keyif yaparken cep telefonu kamerasına yakalandı.

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