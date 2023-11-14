Tilkiler, Gümüşhane'nin yeni spor kompleksini keşfediyor

Belediye Başkanlığı tarafından Karşıyaka Mahallesinde Harşit Çayının kenarında yapılan ve içerisinde yürüyüş parkuru, bisiklet yolu, spor ve dinlenme alanları, çevre düzenlemeleri, kaykay Pisti ve sosyal alanların bulunduğu Karşıyaka Spor Kompleksi sürpriz konuklara ev sahipliği yaptı.

Yakınında apartmanlar, öğrenci yurtları, yüzme havuzu bulunan parkta dün gece kaydedilen görüntülere hızlı adımlarla parka giriş yapan iki tilkinin parkı gezmeleri, oyunlar oynamaları saniye saniye kaydedildi.

Gece saatlerinde parkta rahatça dolaşan tilkiler, oyun alanlarında vakit geçirip kum havuzunda keyif yaparken cep telefonu kamerasına yakalandı.