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Güncel
İHA 14.11.2023 13:54

Hizan’da üretilen çeltik asırlık su değirmeninde öğütülüyor

Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Karbastı köyünün Yamaç mezrasında ekilen çeltikler, asırlık su değirmeninde pirinç haline getiriliyor.

Hizan’da üretilen çeltik asırlık su değirmeninde öğütülüyor

İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki köyde vatandaşlar hiçbir katkı maddesi kullanmadan geleneksel yöntemlerle ektikleri çeltiğin hasadını sürdürüyor. Bahar mevsimiyle tarlalarda havuzlar oluşturup içini suyla dolduran köylüler, ağustos ayının sonunda hasat ettikleri çeltiği güneşte kurutuyor. Daha sonra su kaynağının yanındaki değirmene getirilen çeltik, asırlık suyun gücüyle dönen taşla iki aşamada öğütülüyor. Değirmende öğütülen pirinçler daha sonra çeltiklerinden tam olarak ayrılması için havanın esmesinin de yönü hesaplanarak ayrıştırıyorlar. Köy ve mezralardaki arazilerden elde edilen tonlarca Kursunç pirinci, Türkiye'nin birçok iline gönderilerek çiftçilerin en önemli geçim kaynağını oluşturuyor.

Geçimini çiftçilik ve pirinçten elde eden İsmail Tuz, dededen babadan kalma su değirmeninde tamamen doğal yöntemlerle pirinç tanelerini çeltiklerinde ayırdıklarını söyledi. Tuz, yazın ektikleri çeltiğin sonbahara doğru hasadını yaptıklarını ve bu aylarda ise değirmende öğüterek pirinçleri elde ettiklerini ifade ederek, kilosunu ise 100 liradan sattıklarını söyledi.

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