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Osmaniye'de tırın devrilmesi sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti12 Aralık 2019 Perşembe 15:58 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 16:02
Osmaniye'de tırın devrilmesi sonucu sürücü baba ile oğlu yaşamını yitirdi.
Ahmet Polat (51) idaresindeki 27 AP 188 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Vecdi Diyer Viyadüğü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek refüj duvarına çarptı.
Kazada, sürücü Polat ile oğlu İsa Polat (20) hayatını kaybetti.
Cesetler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA