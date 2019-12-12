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Kocaeli'de eşini sopayla darbedip boğarak öldüren koca gözaltına alındı12 Aralık 2019 Perşembe 15:54 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 15:55
[Fotoğraf: A]
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eşini darbedip boğarak öldüren koca gözaltına alındı.
Kazım Karabekir Mahallesi Yunusemre Caddesi'nde, gece saatlerinde Aslı Ş. ile eşi Orhan Ş. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Orhan Ş, sopayla darbettiği eşini boğarak öldürdü.
Orhan Ş'nin, bugün öğle saatlerinde durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Aslı Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Orhan. Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA