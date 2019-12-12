Barış Pınarı'nda bugüne kadar 104 PKK/YPG'li yakalandı

Barış Pınarı'nda bugüne kadar 104 PKK/YPG'li yakalandı

Türkiye 2020 yılında en fazla büyümesi beklenen ülke oldu

Türkiye 2020 yılında en fazla büyümesi beklenen ülke oldu

Ekonomi