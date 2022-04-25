Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 13:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Saim Çanak'ın kullandığı 01 DH 039 plakalı otomobil, Kadirli-Sumbas yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.
Boğulma tehlikesi geçiren sürücü ve otomobildeki 2 kişi, çevredeki vatandaşlarca kurtarıldı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Osmaniye Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Hatay'da çiftlik evinde silah ve fişek bulunan zanlı gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz