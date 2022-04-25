Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.Ö'nün bulunduğu adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 20 gram eroin, 1,5 gram metamfetamin, 3 sentetik hap ve uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen folyo ile bir tabanca ele geçirildi.
Ayrıca operasyonda, ikamette bulunan 6 şüpheli daha yakalandı.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kayseri Uyuşturucu Narkotik
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