Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 13:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şehit polis memuru Zafer Mat'ın cenazesi Yozgat'a getirildi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Fatih ilçesinde yakalamak isteği bir şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesiyle yüksekten düşerek şehit olan polis memuru Zafer Mat'ın cenazesi, memleketi Yozgat'a getirildi.
Şehidin naaşı, evinde helallik alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen törenin ardından hava yolu ile Kayseri'ye getirildi.
Buradan kara yolu ile Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine getirilen şehit Mat'ın cenazesi, Boğazlıyan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şehidin naaşı, yarın öğle namazına müteakip Boğazlıyan ilçesi Çakmak Köyü Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
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