Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 13:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun'da otelde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: İHA]
Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda otelde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda otelde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen şahısları takibe aldı ve Atakum ilçesinde bir otelde gözaltına aldı.
Gözaltına alınan A.S., Y.G. ve C.K. adlı kadın ile birlikte 125 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Polisteki sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edilen A.S., Y.G. ve C.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, O.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Samsun Uyuşturucu
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