Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 13:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da çiftlik evinde silah ve fişek bulunan zanlı gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Defne ilçesinde çiftlik evinde ruhsatsız tabanca, av tüfeği, şarjör, fişek, kartuş ve Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dursunlu Mahallesi'ndeki bir çiftlik evde silah bulundurulduğunu belirledi.
Operasyon düzenlenen evde ruhsatsız olduğu belirlenen tabanca, av tüfeği, şarjör, 15 kartuş, 5 fişek ve 1 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Ev sahibi A.M. gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Hırsızlık Emniyet Genel Müdürlüğü
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