Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 09:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Osmaniye'de su fiyatlarında indirim
Osmaniye Belediyesi, enflasyonla mücadele kapsamında su fiyatlarında yüzde 7 indirim yapacak.
Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, enflasyonla mücadele kapsamında belediyenin su fiyatlarında yüzde 7 indirim yapacaklarını belirtti.
Başkan Kadir Kara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talepleri ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları ile su fiyatlarında en kısa zamanda yüzde 7 indirime gidilecektir” ifadelerine yer verdi.
Etiketler: Devlet Bahçeli Osmaniye Recep Tayyip Erdoğan
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