Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 23:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
EKPSS tercih sonuçları sorgulama 2022... Engelli kamu personeli atama puanları
Engelli Kamu Personeli Yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.
ÖSYM, 2022 EKPSS tercih sonuçlarını duyurdu. Sınav ile tercih sonuçlarının ardından kura ile yapılan tercih sonuçları da 17 Şubat günü adaylarla paylaşıldı.
ÖSYM, sonuçlara ilişkin yaptığı duyuruda; 05 - 14 Ocak 2022 tarihleri arasında yayımlanan 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına kura usulü ile engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri noter huzurunda gerçekleştirilmiştir.''
Adaylar, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.
EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA
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