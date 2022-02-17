Afganistan'ın güneyindeki Zabul vilayetinde 2 gündür düştüğü kuyudan çıkarılamayan 9 yaşındaki çocuğu kurtarma çalışmaları devam etti.

Al Jazeera'nın haberine göre, arama kurtarma ekipleri, çocuğun sıkıştığı 25 metrelik kuyunun 10'uncu metresine doğru yüzeyden tünel kazdı.

Ekiplerin kuyu içine kamera sarkıtarak elde ettiği görüntülerde Haydar isimli çocuğun kollarını ve vücudunun üst tarafını oynatabildiği görüldü.

"Tamam konuşmaya devam edeceğim"

Sosyal medyada yayılan video paylaşımına göre, Haydar'ın babası çocuğa "İyi misin? Konuş benimle ve ağlama, seni çıkarmak için uğraşıyoruz." diye seslendi çocuk da "Tamam, konuşmaya devam edeceğim" ifadesini kullandı.

Yetkililer, olay yerinde sağlık ekipleri ve ambulansın hazır bekletildiği bilgisini paylaştı.

Fas'ta da 1 Şubat'ta kuyuya düşen ve 4 gün sonra çıkarılabilen 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetmişti.