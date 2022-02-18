Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetleri kapsamında, dün Derince ve Gölcük'te yapılan farklı çalışmalarda 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde 34,8 gram uyuşturucu madde, 20 adet hap, ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Zanlılardan 2'si adli işlem yapılmasının ardından salıverilirken, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" yaptığı değerlendirilen M.E, E.R.P, M.T, Y.Ö, H.M.A. ve E.Ö. adliyeye sevk edildi.

Y.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 5 kişi ise tutuklandı.