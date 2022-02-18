Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 09:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu
Kocaeli'de, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetleri kapsamında, dün Derince ve Gölcük'te yapılan farklı çalışmalarda 8 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde 34,8 gram uyuşturucu madde, 20 adet hap, ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Zanlılardan 2'si adli işlem yapılmasının ardından salıverilirken, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" yaptığı değerlendirilen M.E, E.R.P, M.T, Y.Ö, H.M.A. ve E.Ö. adliyeye sevk edildi.
Y.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 5 kişi ise tutuklandı.
Etiketler: Kocaeli Narkotik Uyuşturucu
Son Haberler
- 10:45
- 10:38
- 10:44
- 10:37
- 10:28
Sıradaki Haber
EKPSS tercih sonuçları sorgulama 2022... Engelli kamu personeli atama puanları
Yükleniyor lütfen bekleyiniz