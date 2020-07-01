Haber Giriş: Kaynak: AA
Osmaniye'de sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de, sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyü Domuztepe mevkisindeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.
Bölgeye giden ekipler, mozaik bulunan alanda kazı yapan M.K.B. ve E.A'yı gözaltına aldı.
Şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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