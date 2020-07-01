Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, strafordan dekorasyon malzemeleri üretilen plastik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Panayır Mahallesi 3. Bahçeli Sokağı'nda yaklaşık 6 dönüm arazide kurulu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri gönderildi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Dumandan etkilenen tesisin iki personeli ve bir itfaiye erine olay yerinde müdahale edildi.

Yükselen siyah dumanın kentin birçok bölgesinden görüldüğü yangını söndürebilmek için yoğun çaba harcayan itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı. Yangın, tesiste büyük hasara yol açtı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, 18 itfaiye aracı ve 45 personel ile müdahale edilen yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldığı duyuruldu.

