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Güncel
İHA 20.03.2024 16:08

Osmaniye’de park halindeki araç alev alev yandı

Osmaniye’de park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı.

Osmaniye’de park halindeki araç alev alev yandı

Yangın, Düziçi ilçesi merkez mahallesinde gece 02.30 sularında meydana geldi.

Bir apartmanın otoparkında park halinde bulunan F. S.'ye ait hafif ticari araçtan henüz sebebi belirlenemeyen nedenden ötürü alevler yükselmeye başladı. Yangın kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, aracın yanında bulunan 1 otomobilde maddi hasar oluştu. Olay, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kayıt altına alındı.

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