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Güncel
AA 20.03.2024 16:06

Siirt'te 85 yaşındaki kadın "kefen parasını" Gazze'ye bağışladı

Siirt'te 85 yaşındaki Hadice Yüksek, biriktirdiği "kefen parasını", İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze için bağışladı.

Siirt'te 85 yaşındaki kadın "kefen parasını" Gazze'ye bağışladı

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte ikamet eden Yüksek, "kefen parası" için biriktirdiği 10 bin lirayı Filistinlilere ulaştırılması için Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.

İl Müftülüğünü ziyaret eden Yüksek, parayı İl Müftüsü Şakir Pinal ve Türkiye Diyanet Vakfı İl Temsilcisi Ferhat Göztok'a teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pinal, örnek davranışından dolayı Yüksek'i tebrik ederek, "Rabb'imiz, niyetini kabul buyursun. Ahirette karşılığını kat kat versin." ifadelerini kullandı.

​​​​​​​Hadice Yüksek, geçen yıl da biriktirdiği parayı 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere ulaştırılması için Türkiye Diyanet Vakfına bağışlamıştı.

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