Çok Bulutlu 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 20.03.2024 15:47

Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu, esnafı ziyaret etti

Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'den Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu, esnafı ziyaret etti

Seçim çalışmalarını sürdüren Fırıncıoğlu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaretlerde belediyenin çalışmalarını anlatan Fırıncıoğlu, gazetecilere, kentin gelişmesinde önemli rol oynayan esnafın her zaman yanında olduklarını söyledi.

Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu, esnafı ziyaret etti

Fırıncıoğlu, gece gündüz sahada vatandaşlarla esnafla buluştuklarını belirterek, "Yaptığımız ve yapacağımız hizmetleri anlatıyoruz. Vatandaşlarımızın teveccüh göstermesi halinde birlikte hizmet ve eser üretmeye devam edeceğiz. Hizmetlerimizi gerçekleştirirken vatandaşlarımızla istişare içerisinde olacağız. Hep birlikte Bartın'ı daha güzel yerlere taşıyacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Bartın Yerel Seçim 2024
Sıradaki Haber
Hakkari'de çığ düşen bölgede yol genişletme çalışması yürütülüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:46
Gezeravcı mezun olduğu okulda öğrencilerle buluştu
17:46
ABD'den çip üretimi için Intel'e 8,5 milyar dolarlık finansman
17:40
Merkezi yönetim brüt borç stoku 7,2 trilyon lira oldu
17:36
Erzincan'da maden sahasındaki toprak kaymasına ilişkin bir mühendis daha tutuklandı
17:26
Almanya'da askeri görüşmelerin medyaya sızdırılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı
17:27
Hakkari'de seyir halindeki aracın üzerine kaya düştü
Ankara'da köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan 3 ay sonra taburcu edildi
Ankara'da köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan 3 ay sonra taburcu edildi
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan, huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu
Emine Erdoğan, huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ