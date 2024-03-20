Kırşehir'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya'dan Ankara'ya giden bir minibüsü kent girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığına aracılık ettiği iddia edilen Ç.P, C.B. ve E.D. yakalandı.

Şüpheliler Ç.P, C.B. ve E.D. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Düzensiz göçmenlerin şüphelilerle Malatya'dan Ankara'ya gitmek için 60 bin lira karşılığında anlaştıkları belirtildi.