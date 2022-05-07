Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 17:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Osmaniye'de Ö.G. idaresindeki 01 RG 100 plakalı otomobil Kadirli-Andırın kara yolu Yenigün köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ters dönen araçta sıkışan sürücü ile 2 kişi, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı.
Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Osmaniye Trafik Kazası
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