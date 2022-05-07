Osmaniye'de Ö.G. idaresindeki 01 RG 100 plakalı otomobil Kadirli-Andırın kara yolu Yenigün köyü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ters dönen araçta sıkışan sürücü ile 2 kişi, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı.