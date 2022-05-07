Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları ve itfaiye tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda stant açıldı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Yasan tarafından açılan sergide, jandarma ve polisler, vatandaşları trafik konusunda bilgilendirerek, broşür dağıttı.

Karayolları ekipleri, zarar gören trafik levhalarını sergiledi. Etkinliğe katılan öğrenciler de sürücüleri emniyet kemeri konusunda uyardı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yasan, burada yaptığı açıklamada, Trafik Haftası'nda vatandaşları bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı çalışma yürüteceklerini söyledi.

Sürücülerin yayalar konusunda titiz davranmadıkları gibi yayaların da trafik ışıklarının olduğu yerlerde kurallara uymadıklarına dikkati çeken Yasan, şunları kaydetti:

"Kırmızı ışık yandığı halde karşıdan karşıya geçiyorlar. Dolayısıyla bizim hem yayalarımızı hem araç kullanıcılarımızı bilgilendirmemiz ve bu konudaki duyarlılığımızı arttırmamız lazım. Hayatımız anlık bir harekete bağlı. En küçük bir hata bizim hayatımıza mal olabiliyor. Bunun için de kurallara uymalıyız. İnşallah can ve mal kayıplarını da en aza indiririz. Kayseri'de Ramazan Bayramı boyunca herhangi bir ölümlü trafik kazası meydana gelmemiştir. Bu, çok sevindirici. İnşallah bundan sonra da böyle devam ederiz."