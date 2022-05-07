Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta menfeze devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
[Fotoğraf. AA]
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin menfeze devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Tokat'ta Özkan Arslan'ın (42) kullandığı 34 HG 063 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Temirağa mevkisinde menfeze devrildi.
Kazada araçta bulunan Esmanur Arslan (12) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan araç sürücü ile Gonca Sarı, Ebrar Sarı, Semanur Arslan ve Bahtiyar Arslan ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Tokat Trafik Trafik Kazası
Son Haberler
- 18:20
- 18:08
- 17:24
- 17:21
- 16:57
Sıradaki Haber
Kilis’te "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" etkinliği yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz