Osmaniye'de öğrenciler ödüllü projeleriyle engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak istiyor

Osmaniye Gençlik Merkezi Deneyap Atölyesi'nde kurslara katılan Ahmet Cevdet Paşa Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Sena Gündoğan ile Şehit Çağrı Doğan Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Yavuz Selim Talan, engelliler için tekerlekli sandalye yapmaya karar verdi.

İki öğrenci, öğretmenlerinin de danışmanlığında öne, arkaya, sağa ve sola gidebilen engelli bireylerin dar alanlarda daha rahat hareket edebilmesini sağlayan bir tekerlekli sandalye tasarladı.

"Mecanum Tekerlekli Sandalye" adını verdikleri projeleriyle öğrenciler, TEKNOFEST'e katıldı.

Antalya'da düzenlenen TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nda projeleriyle "TEKNOFEST Engelsiz Yaşam Kategorisi"nde "En İyi Sunum Ödülü"nü alan öğrenciler, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Projeyi dedesinden esinlenerek hazırladı

Öğrencilerden Sena Gündoğan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde dedesinin bir bacağının ampute edildiğini anlattı.

Konteynerde yaşayan dedesinin durumundan esinlenerek arkadaşıyla projeyi hazırladığını belirten Gündoğan, şöyle konuştu:

"Konteynerin içi dar olduğu için dedem tekerlekli sandalyeyle hareket etmekte zorlanıyordu. Aynı zamanda birinin ona konteynere girerken ve çıkarken yardım etmesi gerekiyordu. Biz de yan yan gidebilen bir tekerlekli sandalye yaparak hem ona hem de diğer engellilere yardım etmek istedik."

Ortaokul öğrencisi Yavuz Selim Talan, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için hazırladıkları projeyle ödül almalarının mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Proje danışmanı Sedat Gündoğan, öğrencilerinin engelliler için hazırladığı projenin, hayata geçirilmesi noktasında bir firmanın kendilerine destek verdiğini kaydetti.