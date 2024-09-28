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Güncel
AA 28.09.2024 15:32

Ardahan'da 5 yıllık "Ardahan Hayvancılık Eylem Planı" hazırlandı

Ardahan'da 5 yıllık "Ardahan Hayvancılık Eylem Planı" hayata geçirildi.

Ardahan'da 5 yıllık "Ardahan Hayvancılık Eylem Planı" hazırlandı

Vali Hayrettin Çiçek, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, hayvancılıkta kalite ve üretimi artırmanın çabası içinde olduklarını söyledi.

Özelikle büyükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye'de sayılı illerden biri olmalarına rağmen istenilen noktaya ulaşamadıklarını ifade eden Çiçek, "Tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek, ilimiz ve ülkemiz pazarlarının ihtiyacı olan güvenilir gıdaya ve kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği sağlama hedefindeyiz." dedi.

Eylem planı ile gıda, tarım ve hayvancılık alanında üretici ile tüketici memnuniyetini en üst düzeyde sağlayarak Ardahan'ı bölgesinde örnek bir il yapma gayretinde olduklarını anlatan Çiçek, şunları kaydetti:

"Gelişen, değişen dünyada teknolojik gelişmelere paralel olarak tarımsal ve hayvansal üretimde de gelişmeler yaşanmaktadır. Dünya nüfusu hızla artarken, tarımsal faaliyet yapılan alanlar sabit kalmaktadır. Dünyada ve ülkemizde hızla artan nüfusu beslemenin yolu, tarımsal alanların en doğru şekilde kullanılmasına bağlı olarak hayvansal üretim potansiyelimizin artırılmasıdır. Bir ülke sanayi ve teknolojide ne kadar ilerleme sağlarsa sağlasın, tarımsal ve hayvansal üretimde gelişme göstermiyorsa kalkınmasının en önemli ayağı eksik kalacaktır. Ülkemiz tarımsal ve hayvansal üretimde son yıllarda çok hızlı bir atılım yaparak üretim bazında başta gelen ülkeler arasına girmiştir."

Çiçek, Ardahan olarak özellikle hayvancılıkta ülkenin önde gelen illeri arasında olmak için gerekli çalışmalara başladıklarını ifade ederek, hazırlanan "Ardahan Hayvancılık Eylem Planı"nın öneminden bahsetti.

Eylem planıyla bazı konuları tespit ettiklerini söyleyen Çiçek, "Eylem planı, ildeki üretim potansiyelini ve bugünkü durumu tespit ettiği gibi, önümüzdeki beş yılın hayvansal üretim planlarını da ortaya koymaktadır. Bu eylem planının Ardahan hayvancılık sektörüne olumlu anlamda yön vermesini, üreticilerimizi, yetiştiricilerimizi, yatırımcılarımızı, sanayicilerimizi ve tüketicilerimizi iyi yönde etkilemesini diler, hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ederim." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz de buzağı ölüm oranlarını yıllık bazda minimum düzeye indirerek büyük bir ekonomik kaybın il ekonomisine kazandırılmasını hedeflediklerini anlatarak, "Bunun yani sıra küçükbaş hayvan varlığımızın son yıllarda tekrar artış göstermesi, verimlilik açısından sektörel problemleri daha az olan bu yetiştiricilik türünün ilimizde yaygınlaştırılarak çoklu üretim modelinin uygulanması, üreticilerimizin kırsaldaki refah artışına olumlu etkisi olacaktır." ifadelerini kullandı.

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Ardahan Hayvancılık
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