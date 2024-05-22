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Güncel
AA 22.05.2024 16:56

Osmaniye'de öğrenciler 30 ton atığı geri dönüşüme kazandırdı

Osmaniye'de öğrenciler, "Ben Çöp Değil, Geri Dönüşebilir Atığım" projesi kapsamında 30 ton atık toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.

Osmaniye'de öğrenciler 30 ton atığı geri dönüşüme kazandırdı
[Fotograf: AA]

75. Yıl Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Sedat Gündoğan, yaptığı açıklamada, Güneysu İlkokulu ile ortak hazırladıkları "Ben Çöp Değil, Geri Dönüşebilir Atığım" projesinin TÜBİTAK 2204 Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında bölge birincisi olduğunu söyledi.

Osmaniye'de öğrenciler 30 ton atığı geri dönüşüme kazandırdı

"7 bin öğrenciyle 30 ton atık toplandı"

Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Osmaniye Belediyesinin de destek verdiği projeye bölge birinciliğinin ardından 3 okulun daha dahil olduğunu anlatan Gündoğan, ocaktan bu yana 7 bin öğrenciyle 30 ton atık topladıklarını söyledi

Toplanan atıkları geri dönüşüm bertaraf tesislerine gönderdiklerini ifade eden Gündoğan, "Bu proje kapsamında okulumuza yaklaşık 100 bin lira civarında bir gelir sağladık. Bu parayla okulumuzun giderlerini karşılamanın yanı sıra yine çocuklara hediyeler alındı. Geri dönüşümün çöpe atılmasının önüne geçmek adına güzel bir çalışma olduğuna inanıyorum" dedi.

Ortaokul öğrencisi Berkay Ata Sünbül de atıkları yeniden ekonomiye kazandırması projesinde yer aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Velilerden Sultan Yılmaz ise projeyle çocukların sıfır atık konusunda bilinç kazandığını vurguladı.

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