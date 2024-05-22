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Güncel
AA 22.05.2024 16:52

Hatay'da emekli olan hizmetli, görev yaptığı okuldan alkışlarla uğurlandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, emekli olan 65 yaşındaki hizmetli Mehmet Kurtul için görev yaptığı okulda sürpriz veda etkinliği düzenlendi.

Hatay'da emekli olan hizmetli, görev yaptığı okuldan alkışlarla uğurlandı
[Fotograf: AA]

Hatay Dörtyol'da Kara Hasan Paşa Ortaokulunda 40 yıldan bu yana görev yapan Kurtul emekli oldu.

Kurtul'un son mesai gününde sürpriz yapmak isteyen öğretmen ve öğrenciler, veda programı organize etti.

Hatay'da emekli olan hizmetli, görev yaptığı okuldan alkışlarla uğurlandı

"İnsanın bir yerde 40 yıl çalışabilmesi için orada huzurlu mutlu olması gerekir"

Son mesai bitiminde Kurtul, koridor ve merdivenlerde bekleyen öğretmen ve öğrenciler tarafından alkış ve meşalelerle uğurlandı.

Bugüne kadar hizmetleri dolayısıyla plaket verilen Kurtul, "Kara Hasan Paşa Ortaokulu benim evim, ailem, yuvam oldu. İnsanın bir yerde 40 yıl çalışabilmesi için orada huzurlu, mutlu olması gerekir. Ben burada huzurluydum, mutluydum, 40 yıl su gibi geldi geçti." diye konuştu.

Yapılan sürpriz veda programı dolayısıyla teşekkür eden Mehmet Kurtul, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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