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Güncel
AA 22.05.2024 15:48

Kars'ta tedavisi tamamlanan kara akbaba ve bozkır kartalı doğaya bırakıldı

Kars'ta, doğada güçsüz olarak bulunup tedavileri tamamlanan kara akbaba ve bozkır kartalı doğaya bırakıldı.

Kars'ta tedavisi tamamlanan kara akbaba ve bozkır kartalı doğaya bırakıldı

Doğada 6 ay önce güçsüz olarak bulunan kara akbaba ve bozkır kartalı, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Burada tedavileri tamamlanan yaban hayvanları, Kars Valisi Ziya Polat ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü Kars Şube Müdürü Resul Gök'ün katılımıyla doğaya salındı.

Kars Valisi Polat, gazetecilere, emeği geçen ekiplere teşekkür ederek, "Hep söylüyoruz, canlar hepimize emanet, Rabb'imin yarattığı hayvanlar da hepimize emanet." dedi.

Tedavilerinin ardından 2 hayvanı bugün yaban hayatlarına geri gönderdiklerini anlatan Polat, bu canlıları sevmek zorunda olduklarını, gerektiğinde de her türlü çalışmayı yapacaklarını belirtti.

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