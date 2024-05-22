Açık 28.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.05.2024 15:37

Niğde'de çiftçilere elma iç kurdu uyarısı

Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğü, elma üretimi yapan çiftçilere iç kurdu mücadelesinde birinci ilaçlama uyarısında bulundu.

Niğde'de çiftçilere elma iç kurdu uyarısı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, elma iç kurduna karşı birinci ilaçlama zamanının geldiği, üreticilerin ürünlerinde verim ve kalite sorunlarının yaşamaması için mutlaka ilaçlama yapılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, elma iç kurdu birinci nesil birinci ilaçlamanın merkez, Sazlıca, Dündarlı, Gümüşler, Aktaş beldeleri ile Koyunlu, Fertek, Yeşilburç, Hacıbeyli ve aynı rakıma sahip yerleşim yerlerinde yapılması gerektiğini bildirdi.

Baş, ayrıca üreticilere ilaçlamayla birlikte karaleke-külleme, yaprak biti ve kırmızı örümceğe karşı duyarlı olunması uyarısında bulundu.

ETİKETLER
Niğde
Sıradaki Haber
Başakşehir'de 11 yaşındaki öğrenciye köpek saldırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:48
Rusya: Ukrayna, Zaporijya Nükleer Santrali bölgesine kamikaze dronla saldırdı
16:48
Erzurum merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 37 gözaltı
16:45
Arap ülkelerinden İran Cumhurbaşkanı'nın cenaze törenine yoğun katılım
16:41
Isparta'da yolcu otobüsü ağaca çarptı: 11 yaralı
16:44
Obruk oluşumunu görüntülerken yaşadığı korku dolu anları anlattı
16:36
İngiltere Başbakanı'ndan Netanyahu hakkında 'yakalama kararı' başvurusuna eleştiri
Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın birinci senaryosu tamamlandı
Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın birinci senaryosu tamamlandı
FOTO FOKUS
Konya'da obruk oluşumunu görüntülerken yaşadığı korku dolu anları anlattı
Konya'da obruk oluşumunu görüntülerken yaşadığı korku dolu anları anlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ