Açık 28ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.05.2024 14:49

Nijerya'daki bir camide meydana gelen patlamada ölü sayısı 17'ye yükseldi

Nijerya'nın Kano eyaletinde bir camide meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kişi sayısı 17'ye çıktı.

Nijerya'daki bir camide meydana gelen patlamada ölü sayısı 17'ye yükseldi
[Fotograf: TRT Haber]

Kano Polisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Abdullahi Haruna, yaptığı açıklamada, geçen hafta eyaletin Gezawa bölgesine bağlı Laraba Abasawa köyünde sabah namazı sırasında camiye atılan molotofkokteyli nedeniyle patlama meydana geldiğini hatırlattı.

Haruna, patlamada yaralananlardan 6'sının yaşamını yitirdiğini, hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini bildirdi.

Öte yandan Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, yaptığı yazılı açıklamada, bu trajik eylemi kınayarak kolluk kuvvetlerine, faillerin titizlikle soruşturulmasını ve kovuşturulmasını sağlama talimatı verdi.

Kano eyaletine bağlı Laraba Abasawa köyünde 15 Mayıs'ta bir camiye molotofkokteyliyle düzenlenen saldırıda meydana gelen patlamada 11 kişi ölmüştü.

Patlamaya ilişkin yapılan soruşturmalarda 1 kişi gözaltına alınmıştı.

ETİKETLER
Nijerya
Sıradaki Haber
Bilecik'te yöresel lezzetler tanıtıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:16
Kombi bakımı bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı
15:11
Kapadokya'da 2024 yılında turizm rekoru bekleniyor
15:13
Bilecik'te çiftçinin yorgunluğunu gören jandarma tırpanla ot biçti
14:49
Türk savunma sanayii BSDA 2024 Fuarı’nda yerini aldı
14:57
Deri konfeksiyonunda Türkiye üretim merkezi haline geldi
14:45
2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 Konferans Ligi finalleri İstanbul'da yapılacak
Nijeryalı çocuklar Türkçeyi İstiklal Marşı'yla öğreniyor
Nijeryalı çocuklar Türkçeyi İstiklal Marşı'yla öğreniyor
FOTO FOKUS
17 yaşındaki genç kız sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı
17 yaşındaki genç kız sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ