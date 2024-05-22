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Güncel
İHA 22.05.2024 14:32

Eskişehir'de aranan 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerince yakalanan çeşitli suçlardan 6 yıl 7 ay 29 gün ve 20 yıl 3 ay 9 gün hapis cezası bulunan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de aranan 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı ilçesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Uyuşturucu ya da uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, kasten yaralama, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ile basit yaralama suçlarından aranan S.Y. isimli şüphelinin 6 yıl 7 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Hükümlü ya da tutuklunun kaçması ve muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçlarından aranan G.S. isimli şüphelinin ise 20 yıl 3 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheliler önce adliyeye sevk edilirken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Eskişehir Hırsızlık Polis Uyuşturucu
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