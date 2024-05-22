Trabzon'da kurban satış ve kesim yerleri hazırlanıyor

Trabzon'un Ortahisar Belediyesi, Kurban Bayramı’nda yoğunluğu önlemek ve vatandaşların kurban ibadetini kolay bir şekilde yerine getirebilmesi için ilçe genelinde toplamda 17 adet kurban kesim alanı oluşturuyor.

Ortahisar Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü'nün koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Akoluk kurban satış ve kesim sahasında hem kurban satıcıları hem de alıcıların işlerini kolay ve rahat yürütebilmesi için her türlü tedbir alınıyor. Hazırlanan kurban sahasında yemekhane, çay ocağı, lavabo ve ofis alanları oluşturulacak.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya konu ile ilgili, belediye tarafından tespit edilen alanların dışında hiçbir kaçak kesime müsaade edilmeyeceğini ve kaçak kesim yapanlara karşı cezai işlem uygulanacağını söyledi.

"Kaçak kesimler çevre sağlığını tehdit ediyor"

Kaçak yapılan kesimlerin çirkin görüntülere neden olmasının yanında, çevre sağlığını da tehdit ettiğine vurgu yapan Başkan Kaya, "Belirlenen kurban kesim alanlarında vatandaşlarımızın dini görevlerini yerine getirmesi önemlidir. Bunun için Kurban Bayramı’nda vatandaşlarımızın sorun yaşamaması ve ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için çalışmalara erken başladık. Bu konuda Belediye olarak vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya gayret edeceğiz. Halkımızdan istirhamımız, lütfen kurbanlarını belirlenen alanlarda kessinler. Bu hem görüntü kirliliğinin önlenmesi hem de hijyen ve sağlık açısından çok önemli. Sokak aralarında, yol kenarlarında ve uygun olmayan alanlarda yapılan kesimler, nahoş görüntülere sebep oluyor. Diğer yandan da temizlik ve sağlık açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Vatandaşlarımız, Ortahisar’ımızın imajına yakışmayan bu gibi durumlara sebebiyet vermemeli" diye konuştu.

Kurban satış ve kesim alanlarına getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından küpeli olup olmadıkları ve aşı durumları kontrol edildikten sonra alanlara alınacak.