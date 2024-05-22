Çanakkale'de orman işletme şeflerine eğitim verildi

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Çan ilçesi Göle köyü orman dikim sahasında, orman işletme şeflerine eğitim verildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Silvikültür Şube Müdürü Akın Boran Yılmaz, 2024 yılı programında yer alan eğitim çalışmasını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Eğitim çalışmaları devam edecek

Eğitimde orman işletme şeflerine ormanlara yaptıkları müdahalelerin tekniğine uygun daha ölçülü ve daha dikkatli olmasını amaçladıklarını anlatan Yılmaz, "Bu vesile ile Orman Genel Müdürlüğümüzden de Silvikültür Dairesinden de Daire Başkanımız olmak üzere şube müdürlerimizde buradalar. Yaptığımız çalışmaların inşallah ormancılığımıza ülkemize faydası dokunur" dedi.

Yılmaz, eğitim çalışmalarının belli periyotlarda süreceğini sözlerine ekledi.