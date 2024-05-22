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Güncel
DHA 22.05.2024 13:47

Tarihi eser kaçakçılarına 5 ilde operasyon: 13 gözaltı

Adıyaman merkezli 5 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli, gözaltına alındı.

Tarihi eser kaçakçılarına 5 ilde operasyon: 13 gözaltı
[Fotograf: DHA]

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şüphelileri takibe alıp, harekete geçti.

17 şüphelinin yakalanması için Adıyaman, Ankara, Antalya, Gaziantep ve İstanbul'da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 25 adet tarihi eser nitelikli muhtelif obje, 2 dedektör, 7 hilti, 8 bakır arama çubuğu, 36 muhtelif kazı malzemesi, 12 cep telefonu ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler Adıyaman'a getirilirken, 4 kişinin yakalanması çalışmaları sürüyor.

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