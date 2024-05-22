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Güncel
AA 22.05.2024 13:44

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

1 kişi tutuklandı

Bu kapsamda durdurulan bir araçta ve içindeki iki zanlının üzerinde yapılan uyuşturucu aramasında sentetik ecza hapı, suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenekler ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı serbest bırakıldı.

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