Bilecik'te ortaokul öğrencisi Aybike Bursluluk Sınavı'nda 500 tam puan aldı

Aybike Altıntaş, yaptığı açıklamada, gece gündüz ders çalışarak sınava hazırlandığını belirterek, başarısında payı olan öğretmenlerine ve ailesine teşekkür etti.

"Sınavda başarılı olmak isteyen konu odaklı çalışır"

Dersi iyi dinlemesi ve evde tekrarlar yapmasının başarısında önemli etkisinin olduğunu söyleyen Altıntaş, "Sınavda güzel bir sonuç elde ettim. Bu şekilde aileme de katkıda bulunarak sevinmelerini sağladım. Bir sınavda başarılı olmak isteyen varsa ilk başta konu odaklı çalışması gerekir. Çünkü konu tam olarak anlaşılmazsa sorular ne kadar kolay da gelse doğru cevabı veremeyebilirler. Bu yüzden konu anlatımlarını iyi anladıktan sonra mutlaka soru çözmelerini tavsiye ediyorum" sözlerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş de Aybüke Altıntaş’ın ailesini ve öğretmenlerini tebrik ederek, öğrencinin başarılarının devamını diledi.

Döş, "Bu tür başarılar, Osmaneli’nin eğitimdeki kalitesini ve öğrencilerin potansiyelini gözler önüne seriyor" dedi.