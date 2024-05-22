Kanseri üreterek yendi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde ikamet eden 3 çocuk annesi Kara'ya 2014'te meme kanseri teşhisi konuldu.

Tedavisi 3 yıl süren ve 6 aylık zaman diliminde 3 kez ameliyat olmak zorunda kalan Kara, ameliyatların ve kemoterapi tedavisinin etkisiyle zayıflayarak güçsüz düştü.

Temiz hava almak için zengin bitki örtüsüne sahip Yahyalı'daki Aladağlar ve Hacer Ormanları bölgelerine çıkan Kara, burada topladığı bitkileri kullanarak sabun, sirke ve yağ üretimine başladı.

Tedavi sürecinde moral desteği olması için kendi imkanlarıyla üretimi sürdüren Kara, artık ürünlerini Yahyalı Kadın Kooperatifi aracılığıyla satışa sunuyor.

"Tüm ürünleri doğal yöntemlerle yapıyorum"

Hacer Kara, 3 yıllık zorlu bir kanser tedavisi dönemi geçirdiğini ve sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Bundan 10 yıl önce kolunda şişlik şikayetiyle doktora gidince kanser olduğunu öğrendiğini söyleyen Kara, "Burada bir dershanede aşçılık yapıyordum. Kolum şişmeye başladı. Romatizmadır diye ortopedi servisine gittim. Orası beni cerraha gönderdi. Burada yapılan tetkikler neticesinde göğsümde kitle olduğu ortaya çıktı, zor bir süreçti" dedi.

Kara, tedavi sürecinde faydası olur diye sık sık doğa gezileri yaptığını vurgulayarak doktorların erken teşhisi, çocuklarının desteği ve üretime katılmanın verdiği moralle kanseri yenmeyi başardığını söyledi.

"Bir anne olarak daha da gururlu oluyorum"

Tüm ürünleri doğal yöntemlerle yaptığını ve ilçedeki kadın kooperatifinde sattığını vurgulayan Kara, "Her türlü sirkeyi yapıyorum. Mavi hindiba, elma, üzüm sirkesi yapıyorum. Yağlar yapıyorum. Kantaron yağı, sabunlar. Özellikle sıdır sabunu Arabistan kirazı dedikleri bitkinin sabunu. Sabunları en çok zeytinyağıyla yapıyorum. Ürünlerimi satıp evime elim dolu poşetle gidince bir anne olarak daha da gururlu oluyorum" diye konuştu.