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Güncel
AA 22.05.2024 13:32

Balıkesir'de kurusıkı tabancaların namlusunu değiştirdiği öne sürülen şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda kurusıkı tabancaların namlularını değiştirdiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'de kurusıkı tabancaların namlusunu değiştirdiği öne sürülen şüpheli yakalandı

Balıkesir Edremit Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kurulan düzenekle kurusıkı tabancaların namlularının değiştirilerek normal tabancaya dönüştürüldüğü belirlenen atölyeye baskın yaptı.

Ekipler bu adresteki aramada ruhsatsız tabanca, namlusu dönüştürülmüş ruhsatsız tabanca, namlu değişimi işlemi devam eden kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 8 adet mermi, namlu kesmeye yarayan spiral, namlu açmada kullanılan matkap ve 2 matkap ucu ele geçirildi.

Kurusıkı tabancaların namlularını değiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan A.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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