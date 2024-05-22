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Güncel
DHA 22.05.2024 13:44

Uyuşturucuyla mücadele için tasarlanan "NARKO TIR" Niğde'de

Niğde'de uyuşturucu kullanımının engellenmesi amacıyla Konya'dan gelen "NARKO TIR" kent merkezinde stant açarak vatandaşları bilinçlendirdi.

Uyuşturucuyla mücadele için tasarlanan "NARKO TIR" Niğde'de
[Fotograf: DHA]

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğünce dizayn edilen NARKO TIR'da, vatandaşlar bilgilendiriliyor, uyuşturucunun zararları gerçek kullanıcılarının fiziksel değişimi üzerinden anlatılıyor.

Türkiye genelinde Konya ve İstanbul’da bulunan NARKO TIR, Niğde’ye geldi. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) eğitim faaliyetlerine destek olmak ve uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde vatandaşları bilgilendirmek için standı açıldı.

Uyuşturucudan korunma ve mücadele yolları anlatılıyor

Bu çerçevede Niğde merkez Cumhuriyet Meydanı'na gelen tırda, uzman polisler yaklaşık 40 metrekarelik modern eğitim standında 6 dokunmatik ekran bilgisayardan vatandaşlara uyuşturucunun etkileri başta olmak üzere, korunma ve mücadele yollarını anlatıyor.

Uyuşturucuyla mücadele için tasarlanan "NARKO TIR" Niğde'de

Şüpheli mekanlar, beyinde oluşan hasarlar, karada boğulma, madde bağımlısı kişinin yüzü, foto eşleştirme, endişeli zihin, uyuşturucu batağına saplananların öyküsü, bağımlılık tripleri, bağımlıyı tanıma, müdahale, bağımlılık diyeti, şiddetin arka planı, madde makyajı, tetikleyici oluşturma gibi çeşitli konularda bilgiler verildi.

Tırın iç duvarlarında madde bağımlılığı sonucu tutuklanan genç yaştaki kişilerin pişmanlıklarını dile getirdiği yazılar da bulunuyor.

Niğde Cumhuriyet meydanında kurulan NARKO TIR standı 23 Mayıs'a kadar sabah saat 9.30 ile 17.00 arasında ziyarete açık olacak.

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Konya Narkotik Niğde Uyuşturucu
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