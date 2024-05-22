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Güncel
AFP 22.05.2024 13:52

Nevşehir'de yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı

Nevşehir'de bir yolcu otobüsünde 7 kilogram uyuşturucu madde ile yakalanan yabancı uyruklu kadın tutuklandı.

Nevşehir'de yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Nevşehir-Kayseri kara yolunda gerçekleştirdiği uygulamada bir yolcu otobüsünü durdurdu.

1 kişi tutuklandı

Narkotik köpeği "Ateş"in otobüsün bagaj bölümünde bir valize tepki vermesi üzerine valizde yapılan aramada, 7 kilo 158 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Valizin sahibi olduğu ve uyuşturucu maddeyi Diyarbakır'dan Nevşehir'e getirdiği belirlenen Azerbaycan uyruklu F.C. gözaltına alındı.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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