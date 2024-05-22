Nevşehir'de yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Nevşehir-Kayseri kara yolunda gerçekleştirdiği uygulamada bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Narkotik köpeği "Ateş"in otobüsün bagaj bölümünde bir valize tepki vermesi üzerine valizde yapılan aramada, 7 kilo 158 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Valizin sahibi olduğu ve uyuşturucu maddeyi Diyarbakır'dan Nevşehir'e getirdiği belirlenen Azerbaycan uyruklu F.C. gözaltına alındı.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.