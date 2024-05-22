Açık 28.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.05.2024 14:07

Amasya'da Türk Kızılay gönüllüleri öğrencilerle buluştu

Amasya ve Gümüşhacıköy Genç Kızılay gönüllüleri, Gümüş İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Amasya'da Türk Kızılay gönüllüleri öğrencilerle buluştu
[Fotograf: AA]

Amasya'da Türk Kızılay gönüllüleri çocuklarla bir araya gelerek oyunlar oynadı ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek vakit geçirdi. Kızılay bayrağı parmak boyası ile boyandı.

Amasya'da Türk Kızılay gönüllüleri öğrencilerle buluştu

"Kızılay her zaman toplumun yanında"

Genç Kızılay gönüllüleri, ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.

Amasya Genç Kızılay İl Başkanı Semih Bilen, Kızılayın 7'den 77'ye her gönüle dokunduğunu ve din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın yardım ve desteklerine devam ettiğini anlatarak, "Bugün de Gümüşhacıköy'deki minik kardeşlerimizle buluşarak onlara keyifli bir gün yaşatmak istedik. Kızılay sadece acil durumlarda değil, her zaman toplumun yanında" dedi.

ETİKETLER
Amasya Kızılay
Sıradaki Haber
Çanakkale'de orman işletme şeflerine eğitim verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:48
Rusya: Ukrayna, Zaporijya Nükleer Santrali bölgesine kamikaze dronla saldırdı
16:48
Erzurum merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 37 gözaltı
16:45
Arap ülkelerinden İran Cumhurbaşkanı'nın cenaze törenine yoğun katılım
16:41
Isparta'da yolcu otobüsü ağaca çarptı: 11 yaralı
16:44
Obruk oluşumunu görüntülerken yaşadığı korku dolu anları anlattı
16:36
İngiltere Başbakanı'ndan Netanyahu hakkında 'yakalama kararı' başvurusuna eleştiri
Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın birinci senaryosu tamamlandı
Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın birinci senaryosu tamamlandı
FOTO FOKUS
Konya'da obruk oluşumunu görüntülerken yaşadığı korku dolu anları anlattı
Konya'da obruk oluşumunu görüntülerken yaşadığı korku dolu anları anlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ