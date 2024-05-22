Amasya'da Türk Kızılay gönüllüleri öğrencilerle buluştu

Amasya'da Türk Kızılay gönüllüleri çocuklarla bir araya gelerek oyunlar oynadı ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek vakit geçirdi. Kızılay bayrağı parmak boyası ile boyandı.

"Kızılay her zaman toplumun yanında"

Genç Kızılay gönüllüleri, ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.

Amasya Genç Kızılay İl Başkanı Semih Bilen, Kızılayın 7'den 77'ye her gönüle dokunduğunu ve din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın yardım ve desteklerine devam ettiğini anlatarak, "Bugün de Gümüşhacıköy'deki minik kardeşlerimizle buluşarak onlara keyifli bir gün yaşatmak istedik. Kızılay sadece acil durumlarda değil, her zaman toplumun yanında" dedi.